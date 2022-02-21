Главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать их республики в качестве независимых государств

17:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил президента РФ Владимира Путина признать независимость республики.

«Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», — сказал он в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник обратился к РФ с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство.

«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», — сказал он.