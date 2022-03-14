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НОВОСТИ

Собянин отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидситуации

14:55 14.03.2022

Улучшение эпидемической ситуации в Москве позволило городским властям отменить в столице масочный режим. По словам мэра Сергея Собянина, это решение «долгожданное» и будет действовать с 15 марта. «Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.», – сообщил градоначальник на своем сайте.

По словам Собянина, принятое решение должно также поддержать столичный бизнес, который испытывает сейчас «серьезное санкционное давление».

Напомним, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились на 40%. Столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки были госпитализированы 169 горожан, при этом выявлено 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 млн человек.

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