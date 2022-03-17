Индия меняет стратегию внешней торговли, чтобы сохранить экспорт в РФ — министр
14:12 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии формулирует новую стратегию внешней торговли для сохранения объемов экспорта товаров в Россию и импорта из нее в условиях кризиса вокруг Украины. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Пиюш Гоял.
«Из-за событий на Украине может пострадать индийский экспорт в Россию чая, кофе, морепродуктов, фармацевтических товаров, продукции сталелитейной промышленности, телекоммуникационного оборудования и других товаров. С целью обеспечить их экспорт разрабатывается новая стратегия внешней торговли и проводятся консультации со всеми заинтересованными сторонами», — цитирует в четверг газета «Экономик таймс» письменный ответ Гояла на запрос депутатов парламента.
Как ранее сообщили местные СМИ, Индия и Россия рассматривают возможность использования юаня как базисной валюты для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия — рубль.
С этой целью Резервный банк Индии (Центробанк) ведет консультации по вопросу возможного заключения торгового соглашения с Москвой, предусматривающего расчеты напрямую в рублях и рупиях. Такая схема расчетов использовалась Советским Союзом и Индией с 1970-х годов по 1992 год в условиях холодной войны и санкций, введенных США против СССР.
Механизм торговли на основе местной валюты имеет ключевое значение для продолжения торговли Нью-Дели с Москвой, поскольку Индия закупает у России много продукции, в том числе в областях обороны и ядерной энергетики, в то время как Индия экспортирует в РФ фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары. Индия, третий по величине в мире импортер нефти, также рассматривает возможность покупки нефти у России по льготным тарифам, чтобы снизить инфляционное давление.
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