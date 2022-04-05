Российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада — Боррель

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рубль продемонстрировал хорошую сопротивляемость санкциям Запада против РФ, введенным из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции «Копе».

«Рубль продемонстрировал способность сильного сопротивления», — отметил он. Боррель напомнил, что президент России Владимир «Путин теперь настаивает на том, чтобы ему платили за газ в рублях для поддержания валюты». «Посмотрим, что будет», — сказал он.

«Мы хотим помочь Украине, но мы не хотим вмешиваться в войну, — подчеркнул Боррель. — ЕС — это не военный союз, но я считаю, что мы должны помочь им». «Мы делаем все, что можем, но не переходя красные линии, чтобы конфликт не разрастался».