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Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии

17:40 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил протест в связи с отказом Великобритании провести заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Буче в понедельник.

«Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу», — сказал он на заседании Совета Безопасности во вторник, созванном по запросу Украины.

«Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание», — добавил Небензя.

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