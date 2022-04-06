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НОВОСТИ

Военная жандармерия Польши задержала двух граждан Белоруссии по обвинению в шпионаже

17:00 06.04.2022 Источник:

Польская военная жандармерия задержала двух белорусских граждан по обвинению в шпионаже в пользу Белоруссии. Об этом сообщил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

«В рамках следствия военная жандармерия задержала двух граждан Белоруссии», — сказал он, добавив, что им предъявлены «обвинения в шпионаже в пользу разведывательных органов Белоруссии».

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