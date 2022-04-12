Фрегат РФ уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма — МО РФ
09:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа „Байрактар“, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом „Штиль“, — сказали в военном ведомстве.
По данным министерства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.
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