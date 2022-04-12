Фрегат РФ уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма — МО РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа „Байрактар“, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом „Штиль“, — сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.