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Фрегат РФ уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма — МО РФ

09:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа „Байрактар“, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом „Штиль“, — сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины. 

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