Ж/д пути повреждены в приграничном с Украиной районе Белгородской области
09:32 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — написал он.
Губернатор добавил, что о причинах происшествия сообщит позже.
Шебекинский район граничит с Харьковской областью. В Белгородской области введен повышенный уровень террористической опасности. В его период рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях, при нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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