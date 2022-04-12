Ж/д пути повреждены в приграничном с Украиной районе Белгородской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа», — написал он.

Губернатор добавил, что о причинах происшествия сообщит позже.

Шебекинский район граничит с Харьковской областью. В Белгородской области введен повышенный уровень террористической опасности. В его период рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях, при нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.