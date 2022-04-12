Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ведомства.

«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — говорится в документе.