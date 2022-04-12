Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
11:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ведомства.
«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — говорится в документе.
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