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НОВОСТИ

Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам

11:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ведомства.

«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — говорится в документе.

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