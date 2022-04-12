Глава Минфина Украины заявил, что сейчас стоит вопрос о выживании государства

11:32 Источник: Газета.Ru

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в настоящее время страна находится в худшем финансовом состоянии и призвал мировое сообщество оказать прямую финансовую помощь Киеву на десятки миллиардов долларов. Об этом он сказал в беседе с Financial Times, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас стоит вопрос о выживании государства.

Как рассказал чиновник, Украина урезала некоторые расходы, однако это «не может покрыть дефицит». Он указал, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре, нанесенный с начала специальной военной операции России, оценивается в $270 млрд.

Также Марченко попросил развитые страны направить Украине часть средств, полученных в прошлом году для помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, через специальный счет, создание которого было утверждено Международным валютным фондом (МВФ) на минувшей неделе. Он отметил, что государства могут выделить или дать в долг 5–10% из этих средств.

На прошлой неделе Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%. Газета.Ru