Польская прокуратура заявила о задержании россиянина по обвинению в шпионаже
13:32 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная прокуратура Польши заявила о задержании постоянно проживающего в Польше россиянина по обвинению в шпионаже. Соответствующая информация размещена во вторник на официальном сайте ведомства.
«В ходе расследования, которое ведет Управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, военнослужащие военной жандармерии задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше. Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки Российской Федерации», — указано в заявлении. Сообщается, что «он, среди прочего, собирал информацию о воинских частях, их оснащении и штатном расписании».
Задержанному предъявлены обвинения в шпионаже. Сейчас он временно арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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