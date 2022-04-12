Лукашенко назвал «высочайшей степенью доверия» приглашение посетить космодром Восточный
15:00 12.04.2022
Приглашение посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите, практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной, — это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:12 12.04.2022
- Западу надо признаться, если он хочет открытия коридоров на Украине ради боевиков — МИД РФ
- 16:00 12.04.2022
- Происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было, заявил Путин
- 15:32 12.04.2022
- ЕК не назвала юридических норм, которые бы мешали странам ЕС платить за газ в рублях
- 15:22 12.04.2022
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в Одинцове
- 15:12 12.04.2022
- В качестве внешней администрации уходящих из РФ компаний смогут назначать ВЭБ.РФ — проект
- 14:32 12.04.2022
- Запасов газа в ФРГ в случае прекращения поставок из РФ хватит до начала осени — регулятор
- 14:12 12.04.2022
- Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 752 тысяч
- 14:00 12.04.2022
- Власти Украины объявили о конфискации 10 российских судов в порту Одессы
- 13:32 12.04.2022
- Польская прокуратура заявила о задержании россиянина по обвинению в шпионаже
- 13:20 12.04.2022
- В Москве впервые с апреля 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать