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НОВОСТИ

Лукашенко назвал «высочайшей степенью доверия» приглашение посетить космодром Восточный

15:00 12.04.2022

Приглашение посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите, практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной, — это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», — сказал он.

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