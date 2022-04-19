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После обстрела села в Белгородсткой области повреждено около 80 домов

19:30 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 80 домов получили повреждения после обстрела во вторник со стороны Украины села Головчино в Белгородской области, сообщил в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Прошли по всем домам, посмотрели объем тех проблем, которые у нас есть. 76 домов на сегодняшний день получили повреждения, [в том числе] 21 дом — легкие повреждения, разбиты окна. Также были повреждены 17 автомобилей, с которыми тоже будем помогать жителям», — сказал Гладков.

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