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НОВОСТИ

В некоторых частях Пакистана жара достигла 47 градусов по Цельсию

21:05 29.04.2022 Источник: Интерфакс

Министр Пакистана по изменению климата Шерри Рехман призвала власти принять меры предосторожности, чтобы справиться с небывалой жарой, сообщает в пятницу Channel News Asia.

"Южная Азия, в частности Индия и Пакистан столкнулись с рекордной жарой", - сказала Рехман, отметив, что сильнейшая жара продолжается с начала апреля. В некоторых частях Пакистана жара достигает 47 градусов по Цельсию, отмечает Channel News Asia.

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