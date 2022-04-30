В некоторых частях Пакистана жара достигла 47 градусов по Цельсию

21:05 Источник: Интерфакс

Министр Пакистана по изменению климата Шерри Рехман призвала власти принять меры предосторожности, чтобы справиться с небывалой жарой, сообщает в пятницу Channel News Asia.

"Южная Азия, в частности Индия и Пакистан столкнулись с рекордной жарой", - сказала Рехман, отметив, что сильнейшая жара продолжается с начала апреля. В некоторых частях Пакистана жара достигает 47 градусов по Цельсию, отмечает Channel News Asia.