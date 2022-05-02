В Подмосковье проходит бесплатное представление шоу Татьяны Навки «Бременские музыканты»
12:07 02.05.2022
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Фото Павла Попова
«Сегодня 1 мая – открытие летнего сезона во всех парках. И мы решили сделать такие же шоу, как и зимой, но только на роликовых коньках, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Я благодарю Татьяну Навку и Петра Чернышева за шоу «Бременские музыканты», которое дальше поедет по всей территории Московской области. Оно специально сделано для нашего региона – со своей режиссурой, декорациями, костюмами. Надеюсь, представления будут очень востребованными у жителей. Для нас каждый город важен – маленькая Шаховская это или большой Красногорск. Мы стараемся охватить как можно больше жителей».
«Бременские музыканты» – продолжение ледовых представлений, которые были организованы в рамках проекта губернатора Андрея Воробьёва «Зима в Подмосковье». В конце прошлого и начале этого года шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», «Белоснежка», Ильи Авербуха «Ледниковый период» и Евгения Плющенко «Щелкунчик» проходили на катках, в парках и центральных площадях Московской области. Это в общей сложности 35 локаций в 23 городских округах. Ледовые спектакли также бесплатно посетили свыше 170 тысяч человек.
«Спасибо Московской области, губернатору, всем, кто причастен к этому празднику. Чтобы в нашей жизни не происходило, мы всегда должны верить в сказки, в то, что добро победит зло, – сказала Татьяна Навка. – Сегодня зрители стали свидетелями премьеры, ещё никто не видел эту сказку. Мы возможно приедем сюда еще, может быть, с новой сказкой на роликах. А зимой обязательно – на коньках».
Известная сказка братьев Гримм «Бременские музыканты» никогда ранее не ставилась на роликах. Продолжительность программы – 1 час и, как признаются, зрители, пролетает это время, словно одно мгновение.
«Очень хорошее шоу – красочное, красивое, необычное, неординарное. Деткам сильно понравилось. Яркие, красивые костюмы, отличная игра актеров, они здорово катаются на роликах. Побольше бы таких выступлений», – поделилась впечатлениями после премьеры жительница Шаховской Ирина Тропина.
При поддержке правительства Московской области «Бременские музыканты» увидят еще в 20 городских округах:
2 мая
15:00, г. Солнечногорск (набережная о. Сенеж, ул. Безверхова);
19:00, г. Красногорск (площадь перед ДК «Подмосковье», ул. Ленина, 3);
3 мая
15:00, г. Можайск (площадь перед ДС «Багратино», ул. Мира, 15);
19:00, г. Наро-Фоминск (Центральный парк, ул. Парк Воровского);
7 мая
15:00, г. Дубна (набережная им. Д.И. Менделеева);
19:00, г. Сергиев Посад (ПКиО «Скитские пруды», ул. Вифанская);
8 мая
15:00, г. Королёв (площадь перед ЦДК им. М.И. Калинина);
19:00, г. Мытищи (площадь перед ДК «Яуза», ул. Мира, 2А);
14 мая
15:00, г. Ногинск (Центральный городской парк, ул. Леснова);
19:00, г. Балашиха, мкрн Железнодорожный (Пестовский парк, ул. Луговая);
15 мая
15:00, г. Люберцы (парк «Наташинские пруды», роллердром, ул. Митрофанова);
19:00, г. Одинцово (площадь перед администрацией Одинцовского г.о., ул. Маршала Жукова, 28);
21 мая
15:00, г. Орехово-Зуево (парк 30-летия Победы, ул. Мадонская);
19:00, г. Егорьевск (парк «200 лет Егорьевску», ул. Майора Удачина);
22 мая
15:00, г. Коломна (конькобежный центр «Коломна», ул. Набарежная реки Коломенки, 7);
19:00, г. Зарайск (центральный парк культуры и отдыха, ул. Советская, 28А);
28 мая
15:00, г. Чехов (площадь перед администрацией г.о. Чехов, Советская площадь, 3);
19:00, г. Подольск (ПКиО им. В. Талалихина, ул. Рабочая, 5Б);
29 мая
15:00, г. Домодедово (ГПКиО «Ёлочки», Каширское ш., 107);
19:00, г. Видное (площадь перед кинотеатром «Искра», Советский пр., 2).
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