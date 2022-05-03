Весь грузовой ж/д трафик между РФ и Финляндией может прекратится к концу года
17:39 03.05.2022 Источник: Интерфакс
По сообщению компании, она подготовила план прекращения перевозок между Финляндией и Россией после соответствующего решения совета директоров 6 апреля. В соответствии с планом начато расторжение контрактов с клиентами, перевозки будут полностью прекращены не позднее конца года.
"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжать перевозки до конца периода, но мы ведем переговоры о прекращении перевозок раньше этого срока. В любом случае, все российские грузовые перевозки, осуществляемые VR, прекратятся не позднее конца года", - сообщил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, слова которого приводятся в сообщении.
В компании отмечают, что на данный момент западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому расторжение контрактов VR с клиентами на грузовые перевозки должно осуществляться в порядке, предусмотренном контрактами и при согласовании с клиентами. В зависимости от клиента перевозки могут быть прекращены немедленно, если клиент согласен на это. Соглашение с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прекратит свое действие одновременно с прекращением перевозок.
НОВОСТИ
- 17:10 03.05.2022
- С завода «Азовсталь» в Мариуполе и друних районов эвакуирован 101 человек - ООН
- 16:42 03.05.2022
- Президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине, санкции и продовольственный кризис
- 16:00 03.05.2022
- Литва передала Украине все возможное из военных ресурсов
- 15:45 03.05.2022
- Путин и Макрон более духа часов беседовали по телефону
- 15:00 03.05.2022
- Власти Чехии ввелисанкции против своего же (чешского) металлургического комбината
- 14:45 03.05.2022
- В преддверии 9 мая президент Молдавии призвала сохранить единство и мир в обществе и стране
- 13:33 03.05.2022
- Путин подписал указ о применении ответных мер в отношении недружественных стран и организаций
- 12:41 03.05.2022
- Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается
- 12:30 03.05.2022
- Посол Украины в ФРГ аявил, что канлер Германии изображает из себя "оскорбленную колбасу"
- 11:30 03.05.2022
- ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами склады с оружием из ЕС и США на аэродроме под Одессой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать