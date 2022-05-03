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НОВОСТИ

Весь грузовой ж/д трафик между РФ и Финляндией может прекратится к концу года

17:39 03.05.2022 Источник: Интерфакс

Финский железнодорожный оператор VR Group до конца 2022 г. намерен полностью прекратить грузовой железнодорожный трафик с РФ.

По сообщению компании, она подготовила план прекращения перевозок между Финляндией и Россией после соответствующего решения совета директоров 6 апреля. В соответствии с планом начато расторжение контрактов с клиентами, перевозки будут полностью прекращены не позднее конца года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжать перевозки до конца периода, но мы ведем переговоры о прекращении перевозок раньше этого срока. В любом случае, все российские грузовые перевозки, осуществляемые VR, прекратятся не позднее конца года", - сообщил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, слова которого приводятся в сообщении.

В компании отмечают, что на данный момент западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки между ЕС и Россией, поэтому расторжение контрактов VR с клиентами на грузовые перевозки должно осуществляться в порядке, предусмотренном контрактами и при согласовании с клиентами. В зависимости от клиента перевозки могут быть прекращены немедленно, если клиент согласен на это. Соглашение с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прекратит свое действие одновременно с прекращением перевозок.

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