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РФ требует от Польши извинений в связи с нападением на российского посла в Варшаве — МИД

17:00 11.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в среду в МИД РФ, его уведомили о том, что Москва ждет официальных извинений от польских властей в связи с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая.

«Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что решение Москвы «о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы» на ее требования.

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