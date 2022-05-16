Кадыров призвал Эрдогана не помогать "азовцам"

13:32 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не помогать украинским военным, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии», — написал он. Руководитель республики добавил, что мусульмане еще более остро восприняли информацию о том, что Анкара готова «эвакуировать ярых противников и очернителей ислама». Lenta.Ru

