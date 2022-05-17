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НОВОСТИ

Авиация РФ уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области — МО РФ

13:05 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области», — сказал он.

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