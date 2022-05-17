Авиация РФ уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области — МО РФ
13:05 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила три украинских склада боеприпасов в Николаевской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:32 17.05.2022
- В Москве выявили 212 заразившихся коронавирусом за сутки
- 14:12 17.05.2022
- Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей
- 14:10 17.05.2022
- Андрей Воробьев проверил работу нового детсада и ход строительства школы в Красногорске
- 14:02 17.05.2022
- Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса
- 14:00 17.05.2022
- Нацистские преступники не должны подлежать обмену — Володин
- 13:32 17.05.2022
- Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО "Смерч"
- 13:20 17.05.2022
- РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве — МИД
- 13:00 17.05.2022
- Решение о формате участия РФ в саммите G20 будет принято ближе к мероприятию — Песков
- 12:32 17.05.2022
- В России выявили 4 122 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 17.05.2022
- Киев заявляет, что страна не является русофобской, но факты говорят об обратном — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать