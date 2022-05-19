Андрей Воробьев: В каждом городе Подмосковья должна быть флагманская школа, объединяющая талантливых учителей и учеников

11:14

Фото Павла Попова



В эфире радиостанции Sputnik губернатор Московской областирассказал о развитии школьного образования и олимпиадного движения в регионе.

С каждым годом все больше школьников Подмосковья побеждают на олимпиадах. По количеству медалистов регион уступает только Москве, но в перспективе претендует на лидерство.

«Нам есть к чему стремиться. Мы 309 медалей взяли, лидер – Москва, но мы сокращаем отставание, наращиваем темп, для того, чтобы ребята уже в этом возрасте учились побеждать», – сказал Андрей Воробьёв.

Планируется, что 1 сентября общеобразовательные учреждения Подмосковья примут 1 020 000 учеников. Это на 45 тыс. больше, чем в прошлом году. Ежегодно в области строится до 30 современных школ, при этом важно, чтобы они были высокого содержания. Губернатор рассказал, что в каждом городском округе Подмосковья создается флагманская школа, которая объединяет талантливых учителей и учеников. В качестве примера Андрей Воробьёв назвал физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном.

«И сегодня это, в общем-то, обыкновенная школа, в которой идет капитальный ремонт по президентской программе. Но она выдает уникальные результаты. Поэтому в каждом городе должна быть флагманская школа. Она объединяет самых талантливых учителей, самых талантливых учеников», — отметил Воробьёв.

Губернатор также остановился на важности современных технологий в образовании, указав, что новый опыт делает сильнее. По его мнению, эксперименты должны стать частью школьного образования в Московской области, чтобы ученики могли реализовывать свои знания на практике. Как раз для этого сейчас в Долгопрудном строится лабораторный корпус лицея.

«Что мы хотим дополнительно сделать сейчас, это разного рода опыт и эксперименты, чтобы те знания, которыми владеете, всегда можно было конвертировать в практический результат. Проектная деятельность, эксперименты – это то, что должно стать неотъемлемой частью подмосковного образования», – сказал губернатор.

Также Андрей Воробьёв рассказал про новый технолицей Подмосковья. Его планируют открыть в Истре к 1 сентября 2024 года и назвать в честь известного инженера-металлурга, дважды Героя соцтруда Владимира Долгих. Губернатор подчеркнул, что это легендарная личность. С 1962 по 1969 год Долгих руководил Норильским горно-металлургическим комбинатом, в развитие которого внес значительный вклад.

«Это школа на полторы тысячи учеников. Обучение – начиная с двух лет, по системе Preschool. То есть, с детского сада – и уже до 11-го, выпускного. Уклон – программирование и все, что касается технологий. Инженеры нам нужны, и акцент будет сделан именно на этом», – подчеркнул Воробьёв.

Во время эфира затронули и тему «утечки мозгов». По мнению губернатора Подмосковья, умнейшие люди не станут уезжать из страны, в которой у них есть перспектива.

«Надо, чтобы у одаренного человека была свобода, перспектива, чтобы он понимал, на что он работает, на какую индустрию. И, безусловно, должна быть среда, которая показывает ему, что его труд, его миссия – важны. Если нашим ребятам мы совокупно даем возможности, показываем будущее, показываем важность их знаний – это все даст результаты, я в этом не сомневаюсь. Ну и конечно, командная работа, ведь умные люди всегда дополняют друг друга», – подвел итог Андрей Воробьёв.