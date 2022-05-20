Вашингтону придется занимать деньги у Пекина чтобы помочь Украине - сенатор
10:05 20.05.2022
Соединенные Штаты не обладают 40 миллиардами долларов, чтобы отправить их на помощь Украине. Стране придется брать кредит, считает сенатор Рэнд Пол.
Сенатор дал интервью порталу Breitbart. Он предположил, что раз Вашингтон не располагает необходимыми средствами на выделение помощи Киеву, ему придется брать кредиты. И США могут взять эти 40 миллиардов долларов у Китая в долг.
«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину. И я думаю, что большинство людей это понимают. Думаю, что многие республиканцы согласились бы с этим займом, если бы это была какая-то новая социальная программа. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем позаимствовать эти деньги, что это оправданное заимствование», — отметил Пол. riafan.ru
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