Решением о «героях УПА» Зеленский отвлек внимание от своей коррупции — вице-спикер Сейма
12:32 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решением о присвоении подразделению ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) Владимир Зеленский пытался отвлечь внимание от коррупционного скандала с его участием. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Петр Згожельский.
По мнению политика, негативная реакция польского общества «имела для него (Зеленского — прим. ТАСС) меньшее значение и меньший вес по сравнению с растущим недовольством и негодованием [на Украине] из-за коррупционной аферы, касающейся его самого и его ближайшего окружения». «Зеленский, принимая решение о присвоении [военному] подразделению имени „героев УПА“, точно отдавал себе отчет в том, что это причинит боль полякам», — добавил Згожельский.
Еще одной целью подобного поведения украинской стороны является намерение «освободиться от тесных отношений с Польшей» и «стать в регионе лидером». «Ее (Украины — прим. ТАСС) действия причиняют полякам боль, но украинцев это не волнует, поскольку они реализуют свою стратегию», — считает политик.
26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА». Это решение вызвало массовое возмущение в Польше.
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