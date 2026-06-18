Добыча нефти в странах Персидского залива может восстановиться к октябрю — Bloomberg
13:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добыча нефти в государствах Персидского залива, вероятно, восстановится к октябрю после завершения конфликта из-за Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов американского банка Goldman Sachs.
По их оценкам, сейчас через Ормузский пролив проходит около 1,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день и уже к концу июля этот показатель увеличится на 13 млн баррелей. При этом, как отмечают эксперты, объемы перевозок через пролив даже после полного восстановления добычи не будут превышать 70% от довоенного уровня, поскольку за время конфликта производители нашли альтернативные способы транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе их доставку по трубопроводу до порта Янбу-эль-Бахр на побережье Красного моря.
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