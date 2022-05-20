В День Волги Сбер провел серию экологических мероприятий в 15 городах России

11:18

20 мая, в День Волги, Сбер дал старт целой серии экологических мероприятий, направленных на сохранение реки и ее экосистемы.

Ключевой акцией стал проект «Дань Волге в День Волги», цель которого – проведение исследований гидрохимических параметров воды Волги для оценки экологического состояния реки. Проект реализуется Сбером совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» уже второй год подряд.

В прошлом году это уникальное по масштабу экологическое мероприятие проводилось впервые и было одновременно взято 15 проб волжской воды в 15 крупнейших расположенных на реке городах. В этом году для более полного исследования гидрохимических параметров волжской воды количество проб по запросу научного сообщества увеличили до 30.

Исследование дает возможность оценить влияние различных факторов на качество волжской воды, а также понять происхождение потенциальных источников, загрязняющих воду веществ. А благодаря регулярности замеров полученные отчеты позволят отслеживать динамику состояния экосистемы реки.

Пробы воды были одновременно взяты в 10:00 (мск) в 15 городах, расположенных по течению Волги. В Казани личное участие в акции принял первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Как и в прошлом году, замеры производили волонтеры Сбера, прошедшие специальное обучение и оказавшие практическую помощь научному сообществу и фонду «Без рек как без рук». С помощью научного оборудования были собраны пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную лабораторию в Москве. С подробным анализом проб 2021 года можно ознакомиться на сайте.

Экологические мероприятия при поддержке Сбера в рамках празднования Дня Волги будут проходить в течение месяца. Помимо взятия проб, в акваторию Волги будет выпущено 17 000 мальков ценных пород рыб для сохранения биоразнообразия и поддержания экологического здоровья реки. А волонтеры банка проведут акции по уборке береговых линий в 15 поволжских городах.

«Разработка и поддержка зеленых проектов – часть ESG-стратегии Сбера, – отметил Александр Ведяхин. – Охрана водных ресурсов, качества воды и водных экосистем – один из приоритетов экологической политики страны, и Сбер, безусловно, не мог остаться в стороне при решении этой проблемы. Поэтому, как и в прошлом году, совместно с волонтерами и фондом «Без рек как без рук» мы участвуем в акции «Дань Волге в День Волги». Этот проект имеет не только научно-практическое, но и просветительское, образовательное значение. Его цель – обратить внимание россиян на состояние водоемов и в целом на важность заботы об окружающей среде».

«Пресная вода – стратегический ресурс. Наша страна занимает второе место по ее запасам, необходимо их сохранить, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. – Одной из ключевых задач национального проекта «Экология» является снижение в три раза объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Сегодня уже введено в эксплуатацию 70 очистных сооружений, это позволило снизить почти в 1,5 раза объем сточных вод. Кроме того, в 2022 году уже введено восемь водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки. Расчищено более 36 км водопроводящих и сбросных каналов нерестовых массивов восточной дельты Волги».