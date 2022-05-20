Посол Украины в ФРГ назвал «неверным сигналом» нежелание канцлера Германии посетить Киев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Киев посылает «неверный сигнал» и указывает на то, что он не хочет поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил посол страны в Германии Андрей Мельник в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению «Редакционснетцверк Дойчланд» (Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND).

«Нас смущает и раздражает тот факт, что глава правительства страны, называющей себя большим другом Украины, не хочет ехать в Киев», — сказал Мельник. «Но это непонятное нежелание — тоже некий сигнал, и притом неверный», — отметил украинский посол.

Он связал отказ Шольца посетить Украину с его нежеланием поставлять тяжелые вооружения Киеву. «Вероятно, это одна из реальных причин, почему канцлер не едет в эту поездку. Потому что он, похоже, не готов окончательно реализовать историческое решение о поставках тяжелых вооружений, хотя есть решение парламента Германии, которому уже три недели», — утверждал Мельник, добавив, что в Киеве «складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать». По его словам, многие тяжелые вооружения, включая самоходные гаубицы, зенитные установки, танки Leopard 1 («Леопард-1») и БМП Marder («Мардер») уже выведены из эксплуатации и могут быть переданы Киеву «без ущерба для обороноспособности» Германии.

«Круговой обмен танками Т-72 из Словении также пока не сработал, потому что Германия не предложила Словении адекватной замены. И так мы продолжаем ходить по кругу», — подытожил дипломат, заявив, что Берлин тянет время. «Создается впечатление ожидания прекращения огня», — добавил он. «Для меня единственная причина позиции Германии заключается в том, что отголоски старой политики в отношении России до сих пор отражаются в [решениях] многих официальных учреждений в Берлине», — заключил Мельник.

2 мая канцлер Германии в эфире телеканала ЦДФ объяснил, почему пока не может посетить Украину. Он сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с РФ. Мельник после этого назвал Шольца, согласно агентству ДПА, «обиженной ливерной колбасой». Позднее Шольц в интервью новостному порталу t-online заявил, что «ответственный политик должен в первую очередь ехать в Киев, если есть конкретные вещи, которые обязательно нужно обсудить на месте» и не назвал точных сроков своего визита на Украину.