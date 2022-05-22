Находясь на Украине, президент Польши выступит с речью в Верховной раде
10:40 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Анджей Дуда находится на Украине. В воскресенье в Верховной раде в Киеве он выступит с обращением», — указано в сообщении. Подчеркивается, что он станет «первым главой иностранного государства с начала войны», который выступит с такой речью.
По словам представителя канцелярии Дуды, отвечающего за международную проблематику, Якуба Кумоха, в ходе визита запланирована также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и двусторонние переговоры делегации.
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