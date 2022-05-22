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В Ростовской области подтоплено более 140 придворовых территорий - МЧС

10:55 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в Дону превысил неблагоприятные отметки, в результате чего подтопленными оказались 146 придворовых территорий в Азовском районе Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок. В ходе мониторинга опергруппами МЧС было установлено, что произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в зону подтопления попали хутора Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Коса, Донской, Узяк и Задонье. По состоянию на 06:00 мск воскресенья, подтопленных жилых домов нет.

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