Россия будет платить по внешнему долгу в рублях — Володин
11:05 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США хотят создать проблемы России, искусственно запретив выплаты в долларах для обслуживания внешнего долга РФ, но Россия будет производить выплаты в рублях, все необходимые средства у страны есть. Об этом в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — написал Володин в своем телеграм-канале.
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