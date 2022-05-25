Выход из Болонской системы не повлияет на формат ЕГЭ — Рособрнадзор

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход России из Болонского образовательного процесса не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил журналистам в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я думаю, что практически никак не повлияет, потому что речь идет о поступлении в высшие учебные заведения, это уже следующая ступень», — заявил Музаев.