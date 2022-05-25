Выход из Болонской системы не повлияет на формат ЕГЭ — Рособрнадзор
13:20 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход России из Болонского образовательного процесса не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил журналистам в среду глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Я думаю, что практически никак не повлияет, потому что речь идет о поступлении в высшие учебные заведения, это уже следующая ступень», — заявил Музаев.
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