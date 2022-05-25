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НОВОСТИ

Глава ESA: У нас нет выбора, кроме как работать на МКС вместе

18:45 25.05.2022 Источник: Интерфакс

Несмотря на заявления руководства "Роскосмоса" о выходе из проекта Международной космической станции (МКС), Россия продолжает совместную работу с партнерами на станции, заявил глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

Глава космического ведомства отметил, что сотрудничество между членами экипажей на МКС происходит в штатном режиме, так как они были специально обучены выполнять свои задачи, несмотря на трудности.

"Там (на МКС, - "ИФ") присутствуют российские космонавты вместе с нашими астронавтами и астронавтами США, им нужно работать вместе, если они не будут, то появятся проблемы для них там и для нас здесь, у нас нет выбора, кроме как работать вместе и делать так, чтобы все работало, гарантировать в первую очередь безопасность МКС и людей на ней", - добавил он.

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