Андрей Воробьев: Мы сопровождаем каждый инвестпроект, от этого зависит наша продовольственная и экономическая безопасность

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Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областив эфире радио Sputnik рассказал, что на сегодняшний день в регионе реализуется более 900 инвестиционных проектов.

«Это проекты, которые подтверждаются и актуальностью на рынке, и наличием компетенций, технологического оборудования. В частности, у нас реализуется два крупных проекта по птицеводству. Один – федеральный: в Сергиевом Посаде будет построен завод - это все, что касается генетики для мяса птицы, чтобы мы ни от кого не зависели. Второй – «Элинар Бройлер», который также будет реализован в 2023 году, - сказал губернатор. - Мы сопровождаем каждый проект. Важно, чтобы не было заминок на стадиях стройки, получения кредитов, признания системообразующим предприятием. Стараемся быть максимально в контакте, потому что понимаем, что от этого зависит и наша продовольственная, и экономическая безопасность, состояние бюджета и занятость».

Машиностроительный завод «Тонар» готовится запустить производство осей для прицепов и полуприцепов. Компании уже предоставили в г.о. Орехово-Зуево 3 земельных участка площадью 8 га по программе «Земля за 1 рубль». Компания «Хайдженик» планирует наладить выпуск подгузников для взрослых - одобрен льготный займ.

Резидент ОЭЗ «Дубна», биофармацевтическая «ПСК Фарма» в рамках проекта импортозамещения будет производить препараты и субстанции для биотехнологических препаратов для лечения социально – значимых заболеваний. Компания подала заявку в ФРП РФ для получения льготного займа на приобретение оборудования. Аналогичную заявку отправил и один из ведущих российских производителей бытовой мебели «Шатура Мебель». Предприятие планирует запустить собственное производство покрытий для мебельных фасадных панелей.

Компания «Щелково Агрохим», которая входит в список системообразующих предприятий России, готовится начать выпуск основных видов гербицидов, используемых в сельском хозяйстве.

Отдельно Андрей Воробьёв отметил важность реализации программы «Новая экономика Подмосковья», которая специально разработана, чтобы противостоять санкциям.

«Первое - это максимальное содействие, сопровождение бизнес-проектов. Второе – кооперация с разными странами, прежде всего с дружественными, и теми, кто обладает компетенциями. Третье – стратегически важные направления программы, безусловно, это и разработка IT, и развитие туризма. Ставка - на отечественных предпринимателей, - сказал губернатор. - Мы считаем крайне важным, чтобы бизнес знал, что экономика для нас приоритет. Рабочие места, стабильность не должны быть пустым звуком. Поэтому мы создаем различные инструменты, в частности, Центр содействия строительству. Если ты что-нибудь строишь, то все согласования, выдача разрешений, ответы на разные вопросы можешь получать там».