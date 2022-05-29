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Шведские режиссер стал двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви»

09:25 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» (Triangle of Sadness) была удостоена в субботу «Золотой пальмовой ветви» — высшей награды Каннского кинофестиваля, прошедшего в 75-й раз на Лазурном берегу. Это уже вторая высшая награда Эстлунда — пять лет назад «Золотую пальмовую ветвь» получил его фильм «Квадрат» (The Square).

Гран-при, считающийся вторым в рейтинге призов, разделили два фильма. Бельгийская картина «Близко» (Close) Лукаса Донта рассказывает о взрослении подростка после трагического события. Этой же награды удостоилась американская лента «Звезды в полдень» (The Stars at Noon) Клер Дени, рассказывающая об перипетиях, выпавших на долю американской журналистки в Никарагуа.

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