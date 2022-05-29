Шведские режиссер стал двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви»
09:25 29.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гран-при, считающийся вторым в рейтинге призов, разделили два фильма. Бельгийская картина «Близко» (Close) Лукаса Донта рассказывает о взрослении подростка после трагического события. Этой же награды удостоилась американская лента «Звезды в полдень» (The Stars at Noon) Клер Дени, рассказывающая об перипетиях, выпавших на долю американской журналистки в Никарагуа.
НОВОСТИ
- 09:30 29.05.2022
- В честь 350-летия Петра I в Сербии выпустят почтовую марку и установят бюст
- 09:20 29.05.2022
- Политика Байдена по Украине чревата конфликтом мирового масштаба - Трамп
- 21:00 28.05.2022
- Единственную дорогу в мурманскую Териберку заблокировал оползень
- 20:30 28.05.2022
- НАТО сослалась на иммунитет по иску о применении альянсом обедненного урана в Сербии — адвокат
- 20:00 28.05.2022
- Российское зерно можно обменять в Египте на вертолетоносцы - депутат
- 19:30 28.05.2022
- В РФ сейчас не хватает средств на ядерный буксир «Зевс» — Рогозин
- 19:00 28.05.2022
- Крымская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
- 18:30 28.05.2022
- Порошенко во второй раз отказали в выезде с Украины — СМИ
- 18:00 28.05.2022
- Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин
- 17:30 28.05.2022
- Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать