В честь 350-летия Петра I в Сербии выпустят почтовую марку и установят бюст

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербский портрет Петра I появится в Сербии на уникальной почтовой марке в честь 350-летия императора, а в городе Сремски-Карловцы будет установлен бюст российского монарха. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе «Почты Сербии», церемония гашения марки состоится 9 июня.



«В честь 350-летия Петра Великого „Почта Сербии“ представит издание двух почтовых марок номиналом в 30 динаров и 85 динаров. Художественное решение для марки номиналом 30 динаров — портрет Петра Великого работы Бобана Савича, академического художника, создателя марок „Почты Сербия“. Эта марка будет предназначена для внутреннего обращения. В то же время на марке номиналом 85 динаров, предназначенной для международного сообщения, будет изображен сербский портрет императора Петра Великого 17 века неизвестного автора, который хранится в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Выпуск марок „350 лет со дня рождения Петра Великого“ будет осуществлен 9 июня 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.



