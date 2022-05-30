Обстрел Донецка был произведен из американских гаубиц М777 - Мининформации ДНР

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777 калибром 155 мм. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

«Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм — это американские гаубицы», — сказал он.

Безсонов уточнил, что школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью.