Между Абхазией и РФ впервые с 1993 года начинается регулярное авиасообщение
09:40 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Начало регулярных полетов пройдет в торжественной и праздничной обстановке 1 мая. В церемонии открытия аэропорта примет участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. С учетом важности этого долгожданного события приглашены депутаты парламента, члены правительства и Общественной палаты, руководители всех без исключения общественных и политических организаций, партий, бывшие президенты, вдовы первого и второго президентов Владислава Ардзинбы и Сергея Багапша [Светлана Джергения и Марина Шония], представители Совета старейшин, деятели науки, культуры. Первые пассажиры авиарейса Москва — Сухум получат памятные подарки», — сказал представитель администрации президента. По его словам, министерство культуры организует концерт.
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