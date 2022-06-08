0
0
132
НОВОСТИ

Германия увеличит свое военное присутствие в Литве до 1,5 тыс. военных - СМИ

18:23 08.06.2022 Источник: Интерфакс

Германия собирается отправить в Литву еще 500 военных для усиления позиций НАТО в восточной части альянса, передает в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Германия отправит дополнительно 500 военнослужащих в Литву, тем самым увеличив военное присутствие там до 1,5 тыс. военных в рамках мер по усилению восточной части НАТО", - пишет агентство.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву заявил о решении усилить немецкую миссию на "восточном фланге" НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 08.06.2022
Турция пока не собирается говорить "добро пожаловать в НАТО" Финляндии и Швеции
0
17
19:30 08.06.2022
Алжиром приостановлен договор о дружбе и добрососедстве с Испанией
0
46
18:42 08.06.2022
Вице-президент Сбербанка рассказал об уроках кибервойны
0
125
18:40 08.06.2022
Тема Украины в британских СМИ отходит на второй план - Посол Келин
0
140
17:46 08.06.2022
Мосгордума: Площадь Луганской Народной Республики должна появиться у посольства ФРГ
0
180
17:40 08.06.2022
Более тысячи случаев оспы обезьян зарегистрированы в 29 странах - ВОЗ
0
182
17:22 08.06.2022
Мосгордума поддержала решение горожан назвать площадь у посольства США в честь ДНР
0
215
17:12 08.06.2022
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске прекратит свою работу с 1 июля
0
240
17:00 08.06.2022
Порошенко вернулся на Украину — СМИ
0
217
16:32 08.06.2022
Британия поставит Украине три системы залпового огня, США — десять - СМИ
0
296

Возврат к списку