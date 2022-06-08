Германия увеличит свое военное присутствие в Литве до 1,5 тыс. военных - СМИ

18:23 Источник: Интерфакс

Германия собирается отправить в Литву еще 500 военных для усиления позиций НАТО в восточной части альянса, передает в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Германия отправит дополнительно 500 военнослужащих в Литву, тем самым увеличив военное присутствие там до 1,5 тыс. военных в рамках мер по усилению восточной части НАТО", - пишет агентство.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву заявил о решении усилить немецкую миссию на "восточном фланге" НАТО.