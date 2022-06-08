Турция пока не собирается говорить "добро пожаловать в НАТО" Финляндии и Швеции

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил в среду президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать "добро пожаловать в НАТО". То же самое касается и Финляндии», — отметил турецкий президент.