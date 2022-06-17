Андрей Воробьев: В Подмосковье запустят ипотечный маркетплейс
19:16 17.06.2022
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Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
«Покупка квартиры в столичном регионе – это мечта и цель для многих людей. Наша задача – сделать так, чтобы, во-первых, в Подмосковье строилось больше комфортного и современного жилья, а во-вторых – оно было доступным. Благодаря президентской программе льготной ипотеки, нашим региональным мерам поддержки спрос на квадратные метры остаётся высоким. Сегодня важно сохранить ценовой баланс под давлением внешних факторов и, вместе с тем, – продолжить создавать еще более привлекательные и доступные условия для покупателей», – сказал Андрей Воробьёв.
Оператором единой ипотечной программы, которую запустят в Подмосковье, станет ДОМ.РФ. Техническая реализация проекта планируется на базе Единой информационной системы жилищного строительства по принципу «одного окна». Подав документы на участие в программе на портале госуслуг Московской области и получив подтверждение права на региональную поддержку, граждане смогут в электронном виде выбрать понравившееся жилье, рассчитать условия по кредиту и оформить заявку в выбранном банке-участнике, не выходя из дома.
«Единая региональная ипотека – эффективный инструмент адресной поддержки граждан. Ее главное преимущество в расширении возможностей по улучшению жилищных условий с помощью льготного кредитования. Мы рады объединить наши усилия по повышению качества жизни людей с Московской областью – одним из лидеров по объемам жилищного строительства», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Сегодня же Андрей Воробьёв подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Документ предусматривает строительство в городском округе Егорьевск экопромышленного парка.
«Работа по созданию цивилизованной системы обращения с отходами занимает особое место в нашей повестке. Подмосковье первым перешло на раздельный сбор мусора, и следующий логичный шаг – внедрять передовые технологии переработки, запускать современные комплексы переработки отходов (КПО). Как пилотный участник федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» мы создаем экопромышленный парк в Егорьевске и введем его в эксплуатацию уже в 2024 году. Это будет важный узел инфраструктуры обращения с вторичными ресурсами и вторсырьем. Также дополнительно появится 450 рабочих мест», – сказал Андрей Воробьев.
Всего в заключительный день форума Московская область заключила почти два десятка соглашений. Это сотни новых рабочих мест и миллиарды рублей инвестиций в экономику региона. Вот лишь некоторые примеры:
- ЗАО «Омский завод инновационных технологий». К 2024 году в Лобне построят промышленный комплекс по производству каскадных систем Lavart. Планируемый объем инвестиций – порядка 5,7 млрд руб., 270 рабочих мест;
- ООО «БВТ». В Солнечногорске построят комплекс по производству систем очистки и водоподготовки для предприятий. Начало строительство запланировано на IV квартал 2022 года. Завершить работы первой очереди планируют до июля 2024-го, а второй очереди – в 2026-м. Предполагаемый объем инвестиций – 2 млрд руб., 200 рабочих мест;
- ООО «Птицефабрика «Элинар Бройлер». К 2025 году в Наро-Фоминском городском округе на базе птицефабрики построят репродуктор I порядка мясного направления. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд руб., 50 рабочих мест.
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