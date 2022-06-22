Сервис Сбера «Портал DA» будет продавать залоговое имущество и непрофильные активы «Ак Барс Банка»

12:40

Сбер и Ак Барс Банк подписали договор о размещении активов на маркетплейсе «Портал DA», где зарегистрировано более 75 тыс. проверенных инвесторов. Ак Барс Банк планирует продвигать на площадке более тысячи объектов.

«Портал DA» – сервис Сбера по реализации непрофильных активов, в настоящее время на платформе продается более девяти тысяч объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование) на сумму более 312 млрд руб.

Для покупателей процесс приобретения лота на «Портале DA» организован предельно просто: после регистрации в личном кабинете он может получить полную подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах, общаться онлайн с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены приобретения, заказать обратный звонок, а также – при необходимости – получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения.

«Изначально мы создавали «Портал DA» для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка, – напомнил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Но постепенно наработали солидную клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. С прошлого года мы привлекаем к сотрудничеству другие банки и рады, что к нам присоединился Ак Барс Банк, один из системообразующих банков страны».

«Ак Барс Банк почти 30 лет успешно работает в качестве опорного финансового института основного региона присутствия – Республики Татарстан. Основные принципы деятельности банка – прозрачность и информационная открытость. Маркетплейс «Портал DA» предоставляет нам новые возможности поиска инвесторов и расширяет процесс реализации активов, делая его еще более открытым и эффективным», – отметил заместитель председателя правления Ак Барс Банка Булат Давлетшин.