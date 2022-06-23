Выходные 1 января и 8 января в 2023 году будут перенесены на 24 февраля и 8 мая

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выходные 1 и 8 января в 2023 году перенесут на 24 февраля и 8 мая, сообщили в четверг в телеграм-канале Минтруда России со ссылкой на соответствующий проект постановления.

«Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», — говорится в сообщении.