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НОВОСТИ

Выходные 1 января и 8 января в 2023 году будут перенесены на 24 февраля и 8 мая

12:20 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выходные 1 и 8 января в 2023 году перенесут на 24 февраля и 8 мая, сообщили в четверг в телеграм-канале Минтруда России со ссылкой на соответствующий проект постановления.

«Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», — говорится в сообщении.

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