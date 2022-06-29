Посол РФ в Болгарии рассказала, кто стоит за высылкой российских дипломатов

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Великобритания командуют Болгарией и ответственны за высылку российских дипломатов из этой страны. Об этом заявила в среду посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия-24».

«Абсолютно точно американцы. Тут даже нечего говорить. Здесь англичане и американцы полностью командуют этой страной, к сожалению», — сказала она, отвечая на вопрос о том, какие силы стоят за высылкой российских дипломатов из Болгарии.