Снижение ВВП РФ ускорилось в мае до 4,3% — Минэкономразвития

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП России в мае снизился на 4,3% по сравнению с отмечавшимся в апреле сокращением на 2,8%, сообщило Минэкономразвития.

«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — говорится в сообщении министерства.

С января по май, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП России составил 0,5%.