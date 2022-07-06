Подозреваемый в стрельбе в Копенгагене не смог дозвониться до психиатров — СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

22-летний подозреваемый, задержанный после стрельбы в торговом центре в Копенгагене, за несколько часов до совершения преступления пытался позвонить в службу экстренной помощи по поводу острого психического расстройства. Но линия экстренной помощи в воскресенье днем была закрыта, сообщает в среду Датское радио.

В службе не стали комментировать данный факт. «Мы не хотим комментировать конкретный случай. Наши советы полностью анонимны и конфиденциальны», — заявила представитель службы Лизе Мари Йонсон.

Проблема труднодоступности телефонов доверия в Дании поднималась уже полгода назад. Несколько организаций в настоящее время обращают внимание на необходимость создания национальной линии психологической помощи.

В воскресенье в полицию Копенгагена поступило сообщение о стрельбе в торговом центре «Филдс», на место происшествия сразу же были отправлены патрули. Вскоре возле центра стражи порядка задержали 22-летнего датчанина, при нем была винтовка. Три человека были убиты — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании, тяжело ранены четверо: двое подданных Дании и двое — Швеции. Следствие считает, что жертвы были случайными.

Полиция полагает, что подозреваемый действовал в одиночку, но не называет мотив преступления. Нет доказательств того, что это был теракт. Злоумышленник известен психиатрам.