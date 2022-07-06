Подозреваемый в стрельбе в Копенгагене не смог дозвониться до психиатров — СМИ
11:20 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
22-летний подозреваемый, задержанный после стрельбы в торговом центре в Копенгагене, за несколько часов до совершения преступления пытался позвонить в службу экстренной помощи по поводу острого психического расстройства. Но линия экстренной помощи в воскресенье днем была закрыта, сообщает в среду Датское радио.
В службе не стали комментировать данный факт. «Мы не хотим комментировать конкретный случай. Наши советы полностью анонимны и конфиденциальны», — заявила представитель службы Лизе Мари Йонсон.
Проблема труднодоступности телефонов доверия в Дании поднималась уже полгода назад. Несколько организаций в настоящее время обращают внимание на необходимость создания национальной линии психологической помощи.
В воскресенье в полицию Копенгагена поступило сообщение о стрельбе в торговом центре «Филдс», на место происшествия сразу же были отправлены патрули. Вскоре возле центра стражи порядка задержали 22-летнего датчанина, при нем была винтовка. Три человека были убиты — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании, тяжело ранены четверо: двое подданных Дании и двое — Швеции. Следствие считает, что жертвы были случайными.
Полиция полагает, что подозреваемый действовал в одиночку, но не называет мотив преступления. Нет доказательств того, что это был теракт. Злоумышленник известен психиатрам.
НОВОСТИ
- 12:32 06.07.2022
- Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
- 12:20 06.07.2022
- В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
- 12:05 06.07.2022
- В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
- 12:00 06.07.2022
- Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
- 11:38 06.07.2022
- Количество кредитных СберКарт достигло 5 миллионов
- 11:32 06.07.2022
- К беспорядкам в Нукусе причастны внешние силы — Нацгвардия Узбекистана
- 11:30 06.07.2022
- Андрей Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после капитального ремонта
- 11:21 06.07.2022
- Нагнали давление
- 11:05 06.07.2022
- Большинство граждан ФРГ недовольны тем, как Шольц оценивает ситуацию на Украине — опрос
- 11:00 06.07.2022
- МВД сообщило о задержании помощника министра и главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать