Турция направила запрос Швеции и Финляндии о выдаче членов террористических организаций
15:32 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция направила письменный запрос Швеции и Финляндии с требованием экстрадиции членов террористических организаций, сообщил в среду глава Минюста страны Бекир Боздаг.
В частности, Анкара потребовала выдачи представителей Рабочей партии Курдистана и «организации ФЕТО», которую она обвиняет в попытке переворота в 2016 году, приводит слова министра телеканал Эн-ти-ви.
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