Турция направила запрос Швеции и Финляндии о выдаче членов террористических организаций

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция направила письменный запрос Швеции и Финляндии с требованием экстрадиции членов террористических организаций, сообщил в среду глава Минюста страны Бекир Боздаг.

В частности, Анкара потребовала выдачи представителей Рабочей партии Курдистана и «организации ФЕТО», которую она обвиняет в попытке переворота в 2016 году, приводит слова министра телеканал Эн-ти-ви.