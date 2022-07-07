Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы добычи нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза — до 10 тыс. баррелей в сутки, сообщил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время совещания по вопросам реализации нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области в Южно-Сахалинске в четверг.

«Что касается проекта „Сахалин-1“, то из-за введенных ограничений, по ряду причин, о которых мы тоже сегодня поговорим, добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза — с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. баррелей в сутки», — сказал Трутнев.