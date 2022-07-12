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Курс евро к рублю на Мосбирже опустился ниже курса доллара

12:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже к рублю во вторник превысил курс евро, свидетельствуют данные торгов. При этом курс евро к доллару третью торговую сессию подряд опускается к уровням 20-летней давности, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

По данным на 10:27 мск, курс доллара находился на уровне 58 руб. 98,75 коп. (+0,15%), евро дешевел до 58 руб. 88,75 коп. (-0,57%). Таким образом, стоимость доллара на Мосбирже превышала стоимость евро на 10 коп. В то же время на Forex Capital Markets пара евро-доллар находилась на уровне 1,0006.

К 10:58 мск доллар торгуется на уровне 59 руб. 35,25 коп. (+0,77%), евро дорожает до 59 руб. 41 коп. (+0,31%). Пара евро-доллар на Forex находится на уровне 1,0005.

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