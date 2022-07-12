Прогнозы о наступлении системного кризиса в еврозоне начинают сбываться — Медведев
16:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться, в глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России, уверен замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться», — написал он в своем телеграм-канале во вторник. «Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета, теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа», — указал зампред СБ.
«В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», — констатировал Медведев.
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