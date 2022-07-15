Рогозин получит новую должность, претензий по его работе в Роскосмосе не было — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», — ответил представитель Кремля на вопрос, означает ли смена главы Роскосмоса наличие претензий к работе Рогозина на этом посту.

«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», — подчеркнул Песков.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса, которую он занимал последние четыре года, с 24 мая 2018 года. Другим указом Путин назначил гендиректором Роскосмоса Юрия Борисова, ранее работавшего на посту вице-премьера РФ.