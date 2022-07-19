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НОВОСТИ

Новый отряд раввинов отправится в регионы России

14:05 19.07.2022 Источник: Интерфакс

Главный раввин России Берл Лазар принял выпускной экзамен у учеников московской ешивы "Томхей Тмимим", молодые раввины успешно прошли аттестацию и после получения диплома отправятся работать в регионы страны.

Как сообщила во вторник пресс-служба Лазара, дополнительная часть студентов ешивы выдержала экзамен по еврейскому праву в области законов кашрута. Выпускники раввинской программы присоединятся к тем посланникам "Хабада", которые уже работают раввинами, специалистами по кашруту и преподавателями, помогая евреям в самых отдаленных уголках России.

Всего раввинский экзамен успешно прошли 14 студентов ешивы, которые в течение нескольких лет выполняли задания учебной программы на раввинский диплом.

По словам раввина Лазара, "ученики, потратившие много часов над изучением деталей еврейского права, достигли больших успехов в Торе, ее практических и духовных аспектах". После многоступенчатой системы тестов они подошли к заключительному этапу - многочасовому экзамену с главным раввином России.

По окончании экзаменов студентам были присвоены раввинские дипломы, после чего все участники программы вернулись к дальнейшей, более углубленной учебе. Ученики ешивы часто выезжают в соседние города, где нет раввина, помогая живущим там евреям ближе ознакомиться с традицией и должным образом соблюдать еврейские законы.

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