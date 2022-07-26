Центр приема мигрантов на итальянской Лампедузе перегружен более чем в 6 раз

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мигрантов, находящихся в центре приема на итальянском острове Лампедуза, превысило 2,2 тыс. человек при максимальной вместимости, рассчитанной на 350 мест. Об этом во вторник сообщило агентство АНСА.

Как следует из данных МВД республики, за последние два дня на остров приплыли около 1,7 тыс. мигрантов. При этом в ночь на вторник, указывает АНСА, на Лампедузе высадились еще 50 человек. Во вторник и в среду мигрантов будут переправлять в другие приемные центры на паромах и катерах береговой охраны.

Итальянское подразделение международной организации Save the Children («Спасем детей») обратило внимание на критическую ситуацию на Лампедузе, призвав к срочному структурному решению «проблем с прибытием мигрантов и управлением центром приема с учетом основных потребностей людей».

Согласно информации министерства внутренних дел, с начала года в Италию по морю прибыли почти 37 тыс. человек, а в прошлом году за это же время (январь — июль) — более 27,4 тыс. Италия добивается от европейских стран немедленного распределения мигрантов для дальнейшего приема.